Аграрии РУП «Белоруснефть-Особино» наращивают темпы по севу стратегической для предприятия культуры – кукурузы.

Сев активными темпами идет на сельскохозяйственных участках №1 и №2. Царицу полей на зерно предстоит посеять на площади 6650 га. Опытные механизаторы, современная техника, обеспеченность семенами и удобрениями – все эти факторы способствуют качественному проведению полевых работ.

Как отмечает заместитель директора по сельскому хозяйству Николай Долич, объемы день ото дня будут только увеличиваться – до 300 га ежедневно, что позволит завершить сев к 8 мая. Николай Николаевич делится, что неустойчивая весенняя погода вовсе не сказалась на качестве озимых посевов, не было необходимости подсеивать или пересеивать культуры, поэтому аграрии в эти дни полностью сосредоточены на плановых весенне-полевых работах. Помимо сева кукурузы, на полях идут подкормка озимых зерновых, подготовка почвы, внесение удобрений. На утро пятницы семена царицы полей легли в землю уже на площади почти 600 га.

Работают механизаторы весь световой день.

В поле около д. Калинино застаем тракториста-машиниста сельхозучастка №1 Андрея Назаренко. Опыт, добросовестный труд и любовь к земле – все эти качества можно смело применить к аграрию. Хоть и родился он в Лоевском районе, но наш край уже стал для него второй родиной. Здесь, в Калинино, на МТФ совхоза «Правда» работали его родители. Трудовая династия Назаренко есть сегодня в РУП «Белоруснефть-Особино»: в убойном цехе предприятия работает сын Андрея Петровича.

За 30 лет Андрей Назаренко освоил практически всю сельскохозяйственную технику, до мелочей знает ее устройство. Сеялке, например, 14-й год, но благодаря качественному обслуживанию и подготовке к сезону Андреем Петровичем она работает как часы. До сева кукурузы аграрий был задействован на подкормке зерновых. По его словам, он обязательно примет участие в уборочной. К слову, в прошлом сезоне механизатор, намолотив свыше тысячи тонн зерна, был в когорте лидеров.

Возле Уборок Морозовичского сельсовета бороздят родные просторы сразу 3 мощных трактора с прицепными агрегатами. Два из них под управлением двух Дмитриев – Луткова и Клименкова – культивируют почву, а третий, за рулем которого молодой, но уже профессионал своего дела, Юрий Кубрик, идет с сеялкой, захватывающей за один заход полосу шириной 11,2 м. Широкозахватный агрегат оборудован бункером для удобрений и развивает приличную скорость – до 20 км/ч. На такой сеялке можно работать, применяя разные технологии обработки почвы.

Тракторист-машинист сельхозучастка №2 Юрий Кубрик до кукурузы закрывал влагу на полях, сегодня перед ним стоит задача – качественно провести сев царицы полей. И то, что с ней справится, молодой механизатор уверен: в выборе профессии он ни разу не усомнился, знает цену хлебу, а запах родной земли для него ни с чем не сравним. А во всем пример для Юрия – его отец, Сергей Владимирович, который также работает на предприятии.

Дмитрий Лутков, тракторист-машинист сельхозучастка №2, в РУП «Белоруснефть-Особино» уже 7 лет. Живет в Кошелеве, с супругой воспитывают троих детей – двух дочек и сына. И сын, не исключает аграрий, пойдет по его стопам. После кукурузы Дмитрий Лутков будет сеять сою и гречку, также знает толк и в работе на комбайне.

А Дмитрий Клименков, тракторист-машинист сельхозучастка №2, хоть и трудится на предприятии только второй месяц, но уже зарекомендовал себя исполнительным и добросовестным работником. Родом он из Гусевицы, работал в совхозе «Брилево». Но сейчас его семья обосновалась в Буда-Кошелеве. О том, что пришлось поменять место работы, Дмитрий нисколько не жалеет: в РУП «Белоруснефть-Особино» хорошие условия труда, дружный коллектив и возможность заработать достойную зарплату. Главное, считает, работать с душой, настроением, применяя все свои знания и умения.

Наталья ЛОГУНОВА

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