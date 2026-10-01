Уважаемые сотрудники и ветераны редакции газеты «Авангард»!

Примите сердечные поздравления и наилучшие пожелания в связи с 95-летием выхода в свет первого номера газеты.

Это торжественное событие вдохновляет и объединяет не одно поколение журналистов и работников, связавших свою профессиональную деятельность и творчество с газетой.

На протяжении почти целого века она является главным источником информации для жителей Буда-Кошелевского района.

На страницах районки освещается созидательный труд работников всех отраслей хозяйственного комплекса, поднимаются актуальные вопросы социально-экономического развития.

Находясь на переднем крае информационного пространства региона, издание профессионально и доступно раскрывает сложные темы, помогая читателям ориентироваться в непростой общественно-политической ситуации.

«Авангард» успешно сочетает принципы традиционной журналистики с современными подходами. Внедряя новые форматы и цифровые технологии, издание продолжает активно развиваться, расширять свою аудиторию и укреплять позиции в медиа, при этом неизменно придерживаясь принципов объективности, ответственности и высокого качества работы.

Особые слова признательности ветеранам отрасли, которые посвятили профессии десятилетия жизни и воспитали не одно поколение талантливых журналистов.

Искренне желаем всем работникам газеты крепкого здоровья, благополучия, творческих сил, новых профессиональных удач и находок, широкой и преданной читательской аудитории, успешной реализации намеченных планов.