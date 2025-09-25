25 сентября в Буда-Кошелевском районе профсоюзный правовой прием граждан проведет главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш» Иван Чеславович Ципко.

Правовой прием пройдет:

с 10.15 до 12.15 в Буда-Кошелевском государственном аграрно-техническом колледже, г. Буда-Кошелево, ул. Лавриновича, 2 (актовый зал);

с 13.00 до 15.00 в филиале ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный –Агро», г. Буда-Кошелево, аг. Неговка,ул. Юбилейная, 28.

Предварительная запись на прием будет осуществляется по телефону 8 (0232) 32-99-74.

