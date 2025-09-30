Сегодня в Беларуси впервые пройдет экзамен на знание государственного языка для иностранных граждан, претендующих на трудоустройство по ряду профессий, связанных с активной коммуникацией — водителей, продавцов, официантов и медработников.

Экзамен включает 20 заданий, разработанных Республиканским институтом контроля знаний. Условия проведения — максимально объективные и равные для всех: задания поступают в пункты по защищенной связи, как на ЦТ.

Зарегистрировано около 200 участников, преимущественно из Узбекистана и Туркменистана. Успешным считается выполнение 50% заданий. Без прохождения теста трудовой договор заключен не будет.

Тестирование будет проводиться регулярно — дважды в месяц. Не сдавшие смогут попробовать снова или пройти дополнительное обучение.

Владимир Привалов. Официально