Прибыл первый эшелон с военнослужащими столичной механизированной бригады, участвовавшими в совместном стратегическом учении «Запад-2025» на полигонах России. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

«Танковые, мотострелковые воинские части, подразделения войск ПВО и БПЛА в течение двух месяцев проходили подготовку в учебных центрах, перенимая передовой опыт у российских коллег. Полученные навыки были успешно применены в ходе учения «Запад-2025», — проинформировали в ведомстве.

Российские военнослужащие, принимавшие участие в совместном стратегическом учении, также убыли в пункты постоянной дислокации в России.