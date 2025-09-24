На съезде был озвучен ряд важнейших вопросов о деятельности ОО «БРСМ» в 2021-2025 годах, студотрядовском и волонтерском движении и др. Во время съезда избран Центральный комитет ОО «БРСМ», новый состав центральной контрольной комиссии организации, секретариат ЦК.

Первым секретарем ЦК избран Владимир Павловский — выпускник Могилевского государственного университета им. А.А. Кулешова. Он работал в педагогической сфере, был заместителем генерального директора по идеологический работе Могилевского мясокомбината. В настоящее время является членом Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

«БРСМ — это мощная и нужная организация, созданная по инициативе Президента. БРСМ не просто опора — это школа жизни, где каждый найдет поддержку», — сказал Владимир Павловский. Он отметил, что молодежь должна вносить свой вклад в сохранение исторической памяти, быть не просто участниками, а задавать темп жизни. «Мы сегодня голос страны, от которого зависит настоящее и будущее», — подчеркнул первый секретарь.

Для делегатов съезда, ветеранов комсомольского движения и приглашенных гостей мероприятия начались еще накануне, 23 сентября. Было делегировано 60 человек для участия в трудовой акции на строительстве Национального исторического музея и Парка народного единства, делегаты приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов у монумента на площади Победы, состоялась диалоговая площадка «Диалог поколений» с участием ветеранов комсомольского движения, руководящих органов ОО «БРСМ» и молодежного актива и др.