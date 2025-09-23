Член Совета Республики, председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич вместе с городскими властями проинспектировала обустройство Городского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в Гомеле.

В ближайшее время на территории учреждения планируется открытие интерактивной детской площадки, а также контактного зоопарка.

Планируется, что новые объекты станут важным шагом в создании инклюзивной и развивающей среды для детей с особенностями психофизического развития.

Также были рассмотрены варианты благоустройства территории.

Гомельщина официально