Успех любого предприятия измеряется не только объемами продаж, но и профессионализмом и сплоченностью его команды. Именно люди, преданные своему делу, становятся главным гарантом качества и надежности. Верное тому подтверждение – коллектив из 40 работников ОАО «Буда-Кошелево-агросервис», где трудятся настоящие мастера, чьими руками поддерживается в строю техника для полей региона.

Предприятие, в котором ключевым принципом является «Сервис, цена, качество», давно переросло рамки районного масштаба. Оно обеспечивает полный цикл услуг и является официальным дилером флагманов белорусского машиностроения, среди которых ОАО «Минский тракторный завод», ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов», ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод», СООО «Вестерн Технолоджиз» и ОАО «Белагромаш». ОАО «Буда-Кошелево-агросервис» ремонтирует технику для сельхозпредприятий и фермеров из Буда-Кошелевского, Кормянского, Чечерского, Жлобинского и Рогачевского районов. Масштабы работы впечатляют: в данный момент на гарантийном обслуживании находится более 165 тракторов. По итогам прошлого года было отремонтировано 400 единиц гарантийной техники, 1050 прошли техническое обслуживание.

Уже много лет предприятие уверенно ведет вперед его директор Федор Свердликов. Уроженец аг. Широкое, прошедший путь от тракториста до руководителя, он стоял у истоков создания ОАО «Буда-Кошелево-агросервис». Федор Антонович помог преодолеть все трудности становления и превратить предприятие в мощную структуру. Под его руководством оно успешно пережило переход к рыночной экономике, постоянно развивалось и укрепляло свои позиции, став надежным партнером для аграриев района.

Ответственную работу по координации сложного производственного процесса выполняет заместитель начальника отдела сервисного обслуживания и ремонта гарантийной и негарантийной техники, узлов и агрегатов Николай Чепиков. Уроженец аг. Губичи, он имеет два высших образования: окончил БГАТУ по специальности «инженер-электрик», а позднее получил квалификацию педагога-агроинженера. Рабочие дни Николая Валерьевича отличаются многозадачностью: он занимается организацией ремонтов, решением технических вопросов и частыми командировками для оперативного обеспечения производства необходимыми запчастями. Такой системный подход лежит в основе выполнения главного принципа предприятия – гарантировать клиентам своевременность и высокое качество сервиса.

Важной частью трудового коллектива являются специалисты, чьи умелые руки и ответственность – залог работы предприятия. Слесарь-ремонтник 5-го разряда Иван Коритько, награжденный в 2024 году почетной грамотой и занесенный на Доску почета предприятия ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК, не только отлично справляется с любыми задачами, но и сумел привить любовь к технике своим сыновьям-двойняшкам. Они обучались в местном аграрно-техническом колледже, проходили практику и работали летом в агросервисе, а сейчас трудятся трактористами в РУП «Белоруснефть-Особино».

Слесарь-ремонтник 4-го разряда и уроженец д. Селец Виктор Цурганов – еще один специалист, чей труд отмечен на высоком уровне. Он был удостоен благодарности районного комитета профсоюза и занесен на Доску почета за добросовестный труд, профессиональное мастерство и активное участие в общественной жизни коллектива. Опытный специалист, окончивший Костюковское ПТУ, Виктор Иванович обладает глубокими знаниями и практическим опытом, которые вызывают уважение коллег. К нему часто обращаются за советом, а молодые работники перенимают у него секреты мастерства. Неудивительно, что такой специалист в ближайшее время планирует повысить свой разряд.

Яркий пример того, как в коллективе ценятся старания каждого, – слесарь-ремонтник 4-го разряда Павел Лосев. Уроженец Куйбышевской области Российской Федерации, он оказался в Беларуси много лет назад, и ему здесь настолько понравилось, что решил остаться. До прихода на предприятие Павел Васильевич трудился в коммунальной сфере водителем, а его богатый опыт и образование Мглинского СПТУ стали отличной базой для освоения новой профессии. И хотя в агросервисе он работает сравнительно недавно, уже успел зарекомендовать себя как добросовестный и надежный работник, завоевав уважение коллег и доверие руководства.

Главный принцип ОАО «Буда-Кошелево-агросервис» здесь реализуется в полной мере через широкий спектр услуг. Помимо ремонта тракторов и сельхозмашин, предприятие также осуществляет разно-образные виды деятельности: от обеспечения запчастями и шиномонтажа до техосмотра и электромонтажных работ. А для удобства клиентов рядом с диагностической станцией и автомойкой работает кафетерий.

Так, слаженный труд сплоченного коллектива превращает ОАО «Буда-Кошелево-агросервис» в настоящий оплот надежности для аграриев не только нашего района, но и области.

Елизавета МАЛАЯ

Фото автора

УНП 400054133