Карточки некоторых банков могут не работать в Беларуси в ночь на 20 сентября, сообщили БЕЛТА в Банковском процессинговом центре.

С 00.00 до 06.00 возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, которые подключены к аппаратно-программному комплексу центра.

Это связано с запланированным проведением технологических работ.