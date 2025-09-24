Президент Беларуси Александр Лукашенко 25-26 сентября совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства примет участие в Глобальном атомном форуме, который пройдет под девизом «От нового технологического уклада — к новому мировоззрению».

Планируется, что в ходе визита также состоится двусторонняя встреча Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. Главы государств сверят часы по наиболее актуальным вопросам развития белорусско-российских отношений, обсудят обстановку в регионе и международную повестку.