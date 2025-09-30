Беларусь приветствует инициативу о создании формата «СНГ плюс» в качестве новой платформы многостороннего сотрудничества с международными партнерами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

«Беларусь приветствует инициативу наших казахстанских коллег о создании формата «СНГ плюс» в качестве новой платформы многостороннего сотрудничества государств — участников Содружества с международными партнерами», — заявил глава государства.

Говоря в целом о международной деятельности двух интеграционных объединений, Александр Лукашенко подчеркнул необходимость на постоянной основе и на самом качественном уровне заниматься созданием благоприятной среды для продвижения на внешние рынки продукции ЕАЭС и СНГ.

