Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе переговоров в Кремле вышли на договоренности по газу на пятилетку. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

«И международную обстановку обсуждали, и региональную ситуацию. Естественно, вы знаете, общая наша беда и проблема — Украина. Много об этом говорили. И закончили двусторонними отношениями. Вопросами по нефти, по газу. По нефти мы договорились — у нас серьезные договоренности, проблем никаких нет. По газу вышли на договоренности. Я думаю, после этого разговора мы дошлифуем эти вопросы. Уже на пятилетку практически. Вот в чем был вопрос — не на один год, а на пятилетку», — поделился подробностями глава государства.

Он отметил, что также говорили об общем рынке, в том числе о его защите: «Какие меры мы можем принимать, чтобы дать возможность работать нашим товаропроизводителям».

«Мы когда встречаемся, там масса вопросов», — подчеркнул Александр Лукашенко.