Ученые разработали метод, позволяющий рассчитать, как стареет мозг человека относительно его хронологического возраста. Выяснилось, что у людей, занимающихся творчеством, наблюдались паттерны работы мозга, характерные людям на четыре-семь лет моложе.

Творчество омолаживает мозг

Танцы, игра на музыкальных инструментах, рисование и даже стратегические компьютерные игры — все это творческие занятия, которые помогают поддерживать здоровье ума и замедлить процесс старения. Таков результат исследования, проведенного международной группой ученых в 13 странах Европы, Южной и Северной Америки, сообщает издание The Independent. Ведущие авторы исследования — нейробиологи из Латиноамериканского института здоровья мозга Карлос Коронель и Агустин Ибаньес.

Исследователи собрали данные примерно у 1400 человек в возрасте от 17 до 91 года из разных стран. Некоторые из них были опытными танцорами танго, музыкантами, художниками или геймерами.

Методология исследования

Международное исследование стало возможным благодаря сотрудничеству многочисленных исследователей и институтов со всего мира. Это одно из крупнейших на сегодняшний день исследований креативности и здоровья мозга. Результаты показывают, что польза креативности была одинаковой независимо от того, в какой части света проживали участники.

В исследовании регистрировалась активность мозга участников с помощью ЭЭГ (электроэнцефалографии) и МЭГ (магнитоэнцефалографии), которые можно использовать для измерений в режиме реального времени. Затем они обучили компьютерные модели для создания «мозговых часов» для каждого участника, которые должны были оценить возраст его мозга.

Что такое «мозговые часы»?

Так называемые «мозговые часы» работают аналогично монитору, который оценивает возраст вашей сердечно-сосудистой системы на основе частоты сердечных сокращений и уровня активности. Однако вместо измерения количества шагов ИИ анализирует паттерны активности вашего мозга, чтобы предсказать ваш биологический возраст. Во всех четырех группах мозг участников, занимавшихся творческой деятельностью, оказался моложе своего фактического возраста.

Творческие занятия «поворачивали мозговые часы» участников. Возраст мозга тех, кто занимался творчеством, был значительно ниже, чем у их сверстников без подобных интересов. Наибольшие преимущества наблюдались у танцоров танго – разница составила 7,1 года. У музыкантов разница составила 5,4 года, у художников – 6,2 года, у игроков в стратегические видеоигры – 4,1 года. Чем более успешным был человек в своей творческой сфере, тем моложе выглядел его мозг.

У тех, кто не имел творческих увлечений, этого феномена не наблюдалось.

Как творчество влияет на старение мозга?

Изменения, обнаруженные учеными у людей с творческими наклонностями, были сосредоточены в лобно-теменных областях мозга, которые отвечают за планирование, концентрацию внимания, ритм и координацию. Эти области чувствительны к возрастным и нейродегенеративным изменениям. Это говорит о том, что творческие занятия укрепляют ключевые способности мозга и могут оказывать защитный эффект именно там, где мозг в этом больше всего нуждается.

1prof.by