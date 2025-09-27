Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район Могилевской области поручил закончить посевные работы до 3 октября на юге Беларуси, а в остальной части страны — до 1 октября, передает корреспондент БЕЛТА.

«Надо до третьего в Гомельской области и Брестской области — на юге — закончить. До первого в остальной части страны все надо закончить. Качественно, как положено», — поручил Президент.

Главе государства подробно доложили об осенних полевых работах в районе, области и по стране в целом. Президент также уточнил, как идет уборка картофеля, сахарной свеклы, льна.

Немаловажной темой стал урожай кукурузы в целом по стране — именно на кукурузном поле главе государства докладывали о сельхозработах. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова, кукурузой засеяно около 1 млн 300 тыс. га, большую часть которой убирают на силос.

Александр Лукашенко поинтересовался видами на урожай и этой сельхозкультуры. Как доложил Юрий Горлов, урожай кукурузы на зерно планируется примерно около 2 млн 200 тыс. т.

«То есть две двести — это минимальное, что мы можем получить? — уточнил Президент и получил утвердительный ответ. — Короче, тебе надо два двести — два с половиной получить зерна. Это и плющить, и сушить будем. Остальное — в силос».

Министр подтвердил, что после необходимой доработки это зерно кукурузы в достаточном количестве будет использовано на корм для крупного рогатого скота, свиней, а также птицы. «А вообще нам надо выходить на 3 млн т зерна кукурузы», — отметил Юрий Горлов.

«Значит, три миллиона мы при нормальной технологии запросто можем получить. Вот надо и ставить задачу. Считай, ты ее сам себе на будущее поставил», — резюмировал Президент.