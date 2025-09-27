Главе государства показали технологию десикации дронами. Это процесс предуборочного высушивания растений, который позволяет минимизировать потери и оптимизировать сбор урожая. Дроны используются для десикации рапса, подсолнечника, кукурузы, сои, зерновых и зернобобовых, что позволяет равномерно наносить десиканты даже на влажной почве.
Глава государства подробно расспросил специалистов про характеристики дрона, такие, например, как время работы. Он также поинтересовался мнением заместителя управляющего делами Президента Николая Шерстнева.
«Замечательная вещь», — сказал Николай Шерстнев.
«Это же не только десиканты, можно вносить что угодно», — заметил Президент.
Александр Лукашенко также высказался про технологию десикации в целом. По его словам, это направление нужно развивать, если оно действительно перспективное.