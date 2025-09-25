Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие в Глобальном атомном форуме, который проходит в Москве на территории ВДНХ, передает корреспондент БЕЛТА.

Вместе с другими высокими гостями до начала пленарного заседания глава государства осмотрел экспозицию павильона «Атом». Экскурсию провел генеральный директор российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Он презентовал сам павильон и рассказал о возможностях атомной промышленности России.

До участия в форуме на территории белорусского павильона на ВДНХ Александр Лукашенко провел встречу с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али.

В Глобальном атомном форуме принимают участие представители более ста государств, включая страны СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки. Выставка и деловая программа форума собрала известных атомщиков, ученых, представителей госорганов, международных организаций, крупных компаний.