Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о возможности строительства новой АЭС на востоке Беларуси, в том числе, если это будет необходимо, с расчетом на обеспечение электроэнергией новых регионов России. Об этом он заявил в Кремле на встрече с Президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент БЕЛТА.

«Росатом» уже проработал варианты дальнейшего расширения нашей атомной энергетики. Я не хочу публично говорить о финансах. У нас есть варианты, я скажу вам об этом. Если будет решение, мы сразу начнем новый энергоблок или новую станцию ставить, если будет потребность на западе России и в освобожденных регионах», — сказал глава государства.