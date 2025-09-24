Международные творческие мастерские для победителей и призеров XXXIV Республиканского фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница моды-2025» прошли в Ташкенте с 16 по 20 сентября.



Гомельскую область на мероприятии представляли Ирина Искрицкая (ГУО «Уваровичский центр детского творчества Буда-Кошелевского района»), Надежда Никулина (УО «Гомельский государственный колледж бытового обслуживания»), Наталья Третьякова (ГУО «Центр творчества детей и молодежи «Ювента» г. Светлогорска»), дизайнер Курохтин Сергей.