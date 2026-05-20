В народном календаре 21 мая — это день Ивана Долгого. Православные отмечают день памяти Иоанна Богослова.
Чего нельзя делать
- Провожать гостей с пустыми руками. Считалось, что так можно накликать беду или сглаз.
- Оставлять входные двери открытыми. По народным приметам, так уходило не только тепло, но и семейное счастье.
- Любой конфликт в этот день мог затянуться надолго и отразиться на эмоциональном фоне всей семьи.
- Стирать и гладить. Работа с водой и паром 21 мая смывала здоровье и силы, особенно с женщин.
- Мести пол в сторону входной двери. Такая уборка выметала из дома достаток и благополучие.
- Резать овощи, особенно лук и капусту. Считалось, что если нарушить запрет, то осенью не удастся собрать богатый урожай этих культур.
- Выбрасывать остатки еды, особенно хлебные крошки. По поверьям, такой поступок привлекал бедность.
- Кушать рыбные блюда. Существовало поверье, что тот, кто съедал рыбу 21 мая, рисковал потерять дар речи или столкнуться с серьезными проблемами в общении.
- Надевать грязную или изношенную одежду. Люди полагали, что внешний вид в этот день влиял на судьбу. Неопрятность могла привлечь болезни и неудачи, а чистая и свежая одежда, напротив, символизировала здоровье и благополучие.
Что можно делать
- 21 мая пекли пироги из пшеничной муки, чтобы угостить нищих и путников. Гости благодарили, желали хозяевам щедрого урожая и даже кланялись вспаханному полю для плодородия. Если же на пороге не появлялся ни один путник, с угощением выходили на перекрестки. Остатки пирога скармливали скотине, чтобы привлечь в дом благополучие.
- Если в семье жила девушка на выданье, пирог выставляли на окно. Считалось, что на запах сдобы придет суженый. Тем же, кто отправлялся 21 мая в дальний путь, давали заговоренный хлеб, который оберегал в дороге.
- В это же время продолжался посев огурцов на рассаду. По поверьям, все, что посадили в этот день, окажется особенно вкусным и щедрым на плоды.
- Девушки в эту дату гадали на суженого с помощью травы. Перед сном собирали несколько видов зелени, завязывали в небольшой пучок и клали под подушку со словами: «Суженый‑ряженый, явись, судьбу покажи». Считалось, что приснившийся юноша окажется будущим женихом.
Приметы о погоде
- Не обходился Иванов день и без наблюдений за погодой. Наши предки были уверены, что дождь 21 мая сулит большое количество грибов. Солнечная погода указывает на то, что в этом году будет много зерна.
- Красное небо на закате может предупреждать о похолодании, а туман о потеплении.
- Сильный ветер считался в старину предвестником продолжительного ненастья.
Подготовила Екатерина Зайкова