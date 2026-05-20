В народном календаре 21 мая — это день Ивана Долгого. Православные отмечают день памяти Иоанна Богослова.





Чего нельзя делать

Провожать гостей с пустыми руками. Считалось, что так можно накликать беду или сглаз.

Оставлять входные двери открытыми. По народным приметам, так уходило не только тепло, но и семейное счастье.

Любой конфликт в этот день мог затянуться надолго и отразиться на эмоциональном фоне всей семьи.

Стирать и гладить. Работа с водой и паром 21 мая смывала здоровье и силы, особенно с женщин.

Мести пол в сторону входной двери. Такая уборка выметала из дома достаток и благополучие.

Резать овощи, особенно лук и капусту. Считалось, что если нарушить запрет, то осенью не удастся собрать богатый урожай этих культур.

Выбрасывать остатки еды, особенно хлебные крошки. По поверьям, такой поступок привлекал бедность.

Кушать рыбные блюда. Существовало поверье, что тот, кто съедал рыбу 21 мая, рисковал потерять дар речи или столкнуться с серьезными проблемами в общении.

Надевать грязную или изношенную одежду. Люди полагали, что внешний вид в этот день влиял на судьбу. Неопрятность могла привлечь болезни и неудачи, а чистая и свежая одежда, напротив, символизировала здоровье и благополучие.

Что можно делать

21 мая пекли пироги из пшеничной муки, чтобы угостить нищих и путников. Гости благодарили, желали хозяевам щедрого урожая и даже кланялись вспаханному полю для плодородия. Если же на пороге не появлялся ни один путник, с угощением выходили на перекрестки. Остатки пирога скармливали скотине, чтобы привлечь в дом благополучие.

Если в семье жила девушка на выданье, пирог выставляли на окно. Считалось, что на запах сдобы придет суженый. Тем же, кто отправлялся 21 мая в дальний путь, давали заговоренный хлеб, который оберегал в дороге.

В это же время продолжался посев огурцов на рассаду. По поверьям, все, что посадили в этот день, окажется особенно вкусным и щедрым на плоды.

Девушки в эту дату гадали на суженого с помощью травы. Перед сном собирали несколько видов зелени, завязывали в небольшой пучок и клали под подушку со словами: «Суженый‑ряженый, явись, судьбу покажи». Считалось, что приснившийся юноша окажется будущим женихом.

Приметы о погоде

Не обходился Иванов день и без наблюдений за погодой. Наши предки были уверены, что дождь 21 мая сулит большое количество грибов. Солнечная погода указывает на то, что в этом году будет много зерна.

Красное небо на закате может предупреждать о похолодании, а туман о потеплении.

Сильный ветер считался в старину предвестником продолжительного ненастья.

Подготовила Екатерина Зайкова