Это ключевое событие для демонстрации технологий, развития кооперации и укрепления деловых связей между предприятиями. Выставка, ранее проходившая в Екатеринбурге, за годы своего существования стала главным промышленным форумом России. Теперь, спустя полтора десятилетия, Беларусь получила право на проведение этого масштабного события.

Основными разделами выставки станут машиностроение, металлургия, химическая промышленность, информационные технологии и другие.

Около 500 компаний, 70 экспозиций на 15 тысячах квадратных метров покажут свои лучшие разработки. Свой потенциал в столице Беларуси представят предприятия Гомельщины. На обойдется и без новинок.

Гомельщина официально