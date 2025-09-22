Места погребения в сельской местности были переданы в хозяйственное ведение ЖКХ, коммунальные службы в обеспечивают их содержание и благоустройство.

В работы по наведению порядка входит обеспечение надлежащего порядка, удаление аварийных деревьев, скашивание травы, организация площадок для складирования мусора, вывоз отходов, установка заборов. Кроме того, на регулярной основе проводится грейдирование подъездных путей, ремонт дорог.

Отдельно рассмотрели вопрос расширения Стукачевского кладбища в Гомеле.

Губернатор Иван Крупко поставил задачу оцифровать существующие места захоронения, а также продумать вопрос обучения в Гомельской области арбористов – специалистов по обследованию и удалению болеющих деревьев.

Гомельщина официально