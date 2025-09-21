Почему жизнь белорусов «за польскiм часам» называют этноцидом

День народного единства, который наша страна вот уже пятый год отмечает 17 сентября, — особенная дата для белорусского народа.

В этот день в 1939 году началось объединение БССР и Западной Белоруссии. Как справедливо замечают историки, это был не просто акт исторической справедливости, именно с этой поры мы получили возможность развиваться и строить свое государство. Впрочем, то, что происходило на наших западных землях в период с 1921 по 1939 год, эксперты называют не иначе как этноцидом.

В нашем материале рассказываем о суровой жизни наших соотечественников «за польскiм часам».

Что такое этноцид

Дискриминация и сегрегация. Именно так председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк характеризует то, что происходило с нашим народом на территории Западной Белоруссии с 1921 по 1939 год. Приводит конкретное доказательство: в 1934 году польский министр иностранных дел Юзеф Бек на заседании Лиги наций озвучил тезисы об отказе Польши от данных ранее гарантий по охране прав национальных меньшинств. Так, на «крэсах всходних» белорусы буквально были объявлены людьми второго сорта. Этот период историк называет Второй Речью Посполитой и подчеркивает: в составе Польши миллионы белорусов были лишены права на самоопределение (не говоря уже о независимости и суверенитете). «Этноцид — это не то, что вы всем стреляете в затылок. Это абсолютно осознанная государственная дискриминационная политика, направленная не на физическое, но на ментальное уничтожение другой национальности, полное разрушение системы национального самосознания, уничтожение языка, культурного и конфессионального отличия этой этнической общности и слияние ее с главным, доминирующим, титульным этносом», — отмечает он. А кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела новейшей истории Беларуси Института истории НАН Беларуси Елена Соколова приводит конкретные примеры:

— Польский оккупационный режим на территории Западной Белоруссии и Западной Украины представлял собой целенаправленный, осознанный геноцид белорусского и украинского народов. Политическое бесправие, национальное и социальное угнетение, хищническая эксплуатация природных ресурсов, насилие, расстрелы, грабежи, массовые экзекуции… Политика полонизации осуществлялась масштабно, системно, охватывала все сферы и реализовывалась с опорой на чудовищные механизмы. Подавлялась всякая мысль о праве белорусского народа на самостоятельное существование. Территория Западной Белоруссии была превращена в «домашнюю колонию» Польши, а народ, живущий в ней, был обречен на нищету и голод.

В числе разрушительных мероприятий был раздел Польши на две части, резко отличавшихся по своему хозяйственному развитию. Одна часть, включавшая центральные и западные воеводства, — Польша «А» — по замыслу польских правителей должна была господствовать над другой частью — Польшей «Б»: над Западной Белоруссией и Западной Украиной. Все основные средства вкладывались в Польшу «А». Поощрялось развитие промышленности, транспорта. Из Польши «Б» имеющиеся промышленные предприятия вывозились в Польшу «А», а новые не создавались. Был издан специальный приказ. Упадок промышленности вызвал массовую безработицу. Польские оккупационные власти активно реализовывали политику бойкота местной рабочей силы: на промышленных предприятиях и железных дорогах заменяли белорусских и еврейских рабочих привозными из центральной Польши.

Политика ополячивания



Основа политики межвоенной Польши по отношению к белорусам на западных территориях — из нас пытались сделать поляков. Задача Второй Речи Посполитой заключалась в постепенном растворении и ассимиляции нашей нации в польском обществе. Причем шаги носили системный характер, однако добиться желаемого не удавалось. Генеральный директор Национальной библиотеки, депутат Палаты представителей Национального собрания Вадим Гигин рассказывает: чтобы убедить мировое сообщество в своем успехе и в том, что белорусы составляют небольшую часть населения, полякам пришлось прибегнуть к фальсификации.

— По решению сейма от 14 октября 1931 года была проведена перепись населения, — приводит подробности Вадим Гигин. — В ней не учитывались национальности, а был только вопрос о родном языке. Белорусский назвали родным якобы всего 989 852 человека. Зато власти придумали «тутэйшы» (полешуцкий) язык, который будто бы назвали 707 088 человек. В итоге у них вышло, что в Виленском, Новогрудском и Полесском воеводствах белорусы составляли только 22,5 процента, а поляки — 42. Для сравнения: по данным Всероссийской переписи населения, объективность которой признается учеными, поляков в этих районах насчитывалось 5,5 процента. Даже с учетом переселенцев, в том числе осадников, численность польского населения никак не могла превышать 12-13 процентов. То, что белорусы в «крэсах всходних» составляли большинство, у самих польских властей не вызывало сомнений. Поэтому они сознательно ограничивали поступление белорусов на государственную службу, в офицерский корпус.

Во Второй Речи Посполитой проводилась откровенно антибелорусская политика, которая по своим целям и методам может быть охарактеризована как фашистская. Власти ставили задачи по полной ассимиляции белорусов, размыванию этнических признаков нашего народа. Только упорная многолетняя борьба и освобождение, пришедшее с войсками Красной армии в сентябре 1939 года, избавили наш народ от гнета и исчезновения как единой нации.

В чем заключается дух белорусского народа

Говорим об оккупации, но параллельно — и о сопротивлении. Эксперты подчеркивают: наверное, не было ни одного дня, когда бы со стороны живущих «за польскiм часам» белорусов не произошло хоть какого-либо акта неповиновения. Причем порой даже в масштабах конкретного региона. Историки, например, вспоминают о забастовке на Нарочи, где поляки запретили ловить рыбу местному населению. Или о концентрационном лагере в Березе-Картузской, где фактически в каждой камере действовала боровшаяся против попытки задушить все белорусское своя подпольная организация. Пусть делала это в стесненных, сжатых, репрессивных условиях. Режим в этом концлагере, к слову, не уступал варварским порядкам в нацистской Германии, а за пять с небольшим лет через него, по неполным данным, прошли около 10 тысяч белорусов, евреев, литовцев, поляков, русских, украинцев.

— Тот период еще раз красочно описывает наш с вами белорусский народ. Свое мы никому не отдадим! — отмечает депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Клишевич. — Где-то мы будем действовать аккуратно, осторожно, но, где надо, с вилами и граблями пойдем и в штыковую атаку, ведь наша национальная гордость и наши национальные интересы превыше всего.

Подобное отношение белорусов к своему, родному (причем наиболее яркое) мы видели и потом — в годы Великой Отечественной войны. В этом и есть дух нашего белорусского народа. Дух настоящей борьбы за свою страну, свою независимость, свое право жить так, как хотим мы, а не так, как бы этого хотел кто-то из-за рубежа. К сожалению, исторически так всегда бывало, что по нам топтались с разных сторон. Сегодня же мы застолбили право жить в своем государстве.

И это желание подкреплено нашим историческим фундаментом, который сначала формировался в период оккупации нас поляками на территории Западной Белоруссии, затем в годы оккупации нас немецко-фашистскими войсками. Но белорусы боролись всегда. Мы — гордый и умный народ, который и чужого не возьмет, но и своего не отдаст.

Прямая речь

Алексей Дзермант, политолог:

— То, что происходило в Беларуси в то время, — это нам всем большой исторический урок. Урок, который показывает, что государственность и единство не даются в готовом виде. Это постоянная работа, даже борьба. Поэтому то, что мы имеем, было достигнуто большими усилиями и наших предков, и наших близких союзных и братских народов. А самое главное для нас — это подспорье для понимания теперешней ситуации.

Мы видим, какую роль играла Польша тогда, а какую сейчас. Слава богу, свое государство у нас есть, мы едины, нам проще, но думать о том, что это данность, ни в коем случае нельзя. Кроме того, исторические события — повод задуматься о будущем: куда мы идем, чего мы хотим.

Урок, который нужно помнить

Артем ГРИШАЙ, заместитель председателя райисполкома, председатель районного отделения партии «Белая Русь»:

– История преподала нам урок, который мы не должны забывать. Согласно Рижскому договору от 1921 года, Беларусь разделили на две части: одна отошла к Польше, вторая – к РСФСР. Белорусскую делегацию в Ригу на подписание документа не допустили, так как поляки собирались восстановить Речь Посполитую в границах 1772 года. В договоре было прописано, что наши нынешние западные соседи обязываются сохранить на присоединенной территории белорусские культуру, образование, экономику и т.д.

Однако поляки даже не рассматривали белорусов как этнос. «Крэсы всходне», как они окрестили отошедшие к ним земли, были сырьевым придатком для экономики других регионов Польши. Министр иностранных дел этой страны Юзеф Бек в 1934 году даже официально объявил об отказе от соблюдения прописанных в договоре гарантий для нацменьшинств. Вот лишь несколько фактов: ликвидировали земли общего пользования, в результате чего леса отошли помещикам, и в них крестьяне не могли охотиться, собирать грибы и ягоды; на фабриках и заводах социальные гарантии отсутствовали – люди получали мизерную зарплату, работая более 8 часов в антисанитарных условиях; массово использовался подростковый и женский труд; налоги и штрафы были очень большими; стационарное лечение мог позволить далеко не каждый крестьянин.

Помимо всего, активно проводилась полонизация белорусов. Наш родной язык и культура вытеснялись и заменялись польскими. К тому же часть православных и белорусов-католиков записывали «тутэйшымі» – людьми без национальности. Можно вспомнить и гонения на православную церковь. Храмы переходили к костелам, закрывались.

Нельзя не упомянуть и о создании концлагеря в Березе-Картузской в 1934 году. Туда отправляли всех, кого подозревали в симпатиях к советской Беларуси. Нормальному человеку не придет в голову поступать с заключенными так, как это делали польские каратели. Тысячи человек подвергались пыткам.

И это лишь малая часть бесчинств, творимых польским руководством на западнобелорусской земле. Поэтому, когда пришла Красная армия, крестьяне встретили солдат как освободителей.

Нынешние польские политики предпочитают не вспоминать позорные страницы истории своего государства. Как и в 1930-е, они продолжают заискивать с Германией и другими странами Западной Европы, умышленно нагнетать обстановку у восточной границы. Думаю, что полякам надо научиться самим решать судьбу своей страны. Но если к кому-то и прислушиваться, то к нашему Президенту Александру Лукашенко, который много раз говорил, что белорусы хотят жить с соседями в мире, взаимовыгодно сотрудничать.

В отличие от других государств, мы научились извлекать уроки из исторических событий. И сегодня невозможно представить разделение Беларуси. Мы – единый народ, единая нация, не забываем прошлое и с уверенностью смотрим в будущее!

