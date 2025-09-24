На базе управления по труду, занятости и социальной защиты райисполкома прошло заседание постоянно действующей комиссии по оказанию содействия в трудоустройстве лицам, не занятым в экономике и состоящим на профилактических учетах РОВД.

Мероприятие организовано в рамках реализации Комплекса дополнительных мер по оказанию профилактического воздействия в отношении трудоспособных граждан, не занятых в экономике, в том числе лиц, ведущих асоциальный образ жизни.

На комиссии было рассмотрено 17 лиц, состоящих на учете в УИИ и ООПП ОВД райисполкома. В ходе проведенного мероприятия специалистами УТЗ и СЗ, сотрудниками ОВД гражданам разъяснена информация о необходимости принятия мер к трудоустройству, доведен перечень необходимых документов при решении вопроса поступления на работу. Также были выданы направления для трудоустройства в организации района.

Основная цель данных мероприятий – обеспечение реализации государственной политики в области содействия занятости населения, вовлечение в трудовую деятельность лиц, не занятых в экономике, оказание корректирующего воздействия в отношении лиц, ведущих асоциальный образ жизни; развитие мотивации к труду отдельных категорий граждан, состоящих на учете в органах внутренних дел.

Также для трудоспособных и не занятых в экономике лиц, состоящих на профилактических учетах УИИ и ООПП ОВД райисполкома, организованы работы по благоустройству территории парка в г. Буда-Кошелево.

Начальник УИИ ОВД райисполкома Юрий Корнеев