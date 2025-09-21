Такой вопрос хочется задать порой польскому правительству. От страны, которая всем желает мира? От тех, кто в том числе и для ваших граждан открыл безвизовый режим на посещение Беларуси? Не границы надо закрывать, а брать пример с нашего Президента, который всегда выступает за поддержание добрососедских отношений! Но западные соседи не проявляют желания сотрудничать, они продолжают отгораживаться от нас. Зачем? Мы никогда ни на кого не нападали и не собираемся этого делать. Чего так боится польское правительство? Может, оно просто не хочет чтобы их граждане посещали нашу красивую, безопасную, процветающую Беларусь и сравнивали ее с собственным государством, в котором много экономических и других проблем?

Евгений Коновалов

Фото из открытых источников