Если вы смотрели фильм «13-й район» Люка Бессона про преступность в парижском гетто, то можете даже не открывать новости из Франции — кино там стало реальностью. Удержится ли Макрон на фоне массовых беспорядков? «Сейчас — да, потом — нет», — считает Андрей Лазуткин.





Макрон шел на выборы как ставленник банкиров и финансового сектора, под его руководством Франция активно начала брать в долг у банков. С государственных расходов были сняты все ограничения, они финансировались из заемных средств, и через 8 лет только на обслуживание госдолга Франция вынуждена тратить более 100 миллиардов евро в год.

Можно сказать, что для этого Макрона и вели к власти, и свою задачу он выполнил. Правда, мавр сделал свое дело не до конца — он должен замкнуть на себя все социальное недовольство и только потом уйти. В процессе «замыкания» Франция сейчас и находится, однако урезанные траты на социалку приведут к беспорядкам, но не дефолту. Соответственно, все силы власть бросает не на смену финансовой политики, а на подавление протестов на фоне жесткой экономии. Например, прямо сейчас идет забастовка железнодорожников, а полицию отправили на штурм вокзалов.

Фото: AFP / Anne-Christine Poujoulat

Нашим туристам, которые посещают Францию в первый раз, такое в диковинку, но крупные города там уже давно превратились в притоны и гетто, самые грязные из которых — Париж и Марсель. Низкие социальные стандарты, бездомные, наркотики, деиндустриализация приводят к стабильно низкому рейтингу власти, но для многих загадка, почему Макрон все это время остается у власти даже с поддержкой в 15-20%?

Разгадка в том, что парламент Франции разделен на три равные фракции (левые, правые, центр), и чтобы победить центриста-Макрона, левым и правым надо объединиться. Но Ле Пен вывели из игры уголовными делами (она могла, в теории, выйти на 50% поддержки), а коммунисты не собираются вступать в альянс с ультраправыми, которых считают фашистами. При этом практически все фракции, включая левых, поддерживают Украину, поэтому непонятно, что Россия выиграет от ухода Макрона. Причем ухода не будет до того момента, пока политтехнологи не слепят новую куклу, которая также начнет поддерживать Киев. Скорее всего, это будет управляемый правый политик, который займет нишу Ле Пен.

Getty Images

Учимся на чужих ошибках

Белорусам, в свою очередь, полезно посмотреть на двойные стандарты: как одни и те же политтехнологии работают «на экспорт» и внутри ЕС.

Во-первых, беспорядки и даже уличная герилья в стиле «желтых жилетов» там не приводят к смене власти. Нам же долгие годы рассказывали, что «плошча» — единственный легитимный источник власти, хотя внутри ЕС протест давят газом и водометами. И сколько бы ни вышло в Париже на забастовку — это не будет законным поводом для смены власти.

Во-вторых, даже если смена власти состоится, новая фамилии премьера или президента не означает смену политики. Во Франции с момента победы Макрона поменялось 6 премьеров, из них 4 — за последний год. Но политика, которая определяется огромным госдолгом и зависимостью от банков, не может быть никакой иной, кроме мер жесткой экономии. Любые альтернативы иллюзорны, поэтому забастовки продолжатся.

В-третьих, вся европейская власть (Польша, Франция, Брюссель) сейчас пытается повысить рейтинг за счет участие в войне на Украине. То есть нам все время рассказывают, что мы не должны проводить учения «Запад» и что мы соагрессор, а сами не брезгуют вести военную пропаганду, отправлять оружие и специалистов Киеву. Макрон вообще пытается изображать лидера воюющей нации, в то время как Лукашенко — последовательный миротворец.

А вот кто реально угрожает Макрону, так это не французский народ с его забастовками, а Дональд Трамп. В США сейчас разогревают антимакроновские настроения, вбрасывая в СМИ конспирологические теории о том, что жена Макрона — трансгендер, словом, формируют у американцев неприязнь к французской власти

Фото: Getty Images. Люди на площади в Монпелье, по призыву движения «Заблокируем все»

Это сигнал от США, что американцы готовы поставить на другую лошадку, например, на правых евроскептиков. Которые будут предлагать навести порядок трамповскими методами — депортациями, полицейскими операциями против мигрантов и бездомных, а также строительством заборов и стен, например, в гетто.

Поэтому судьбу Франции попытается решить Трамп — но прямо сейчас для этого у него нет сил. А вот к концу срока или позже, при преемнике Трампа Вэнсе — возможен поворот Франции в сторону трампизма. Как и всего ЕС — потому что с каждым днем Европа слабеет, а американцы будут этим пользоваться, поддерживая евроскептиков.

