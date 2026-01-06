Накануне Рождества руководство района, активисты районного отделения партии посетили многодетную семью Виктории Силаевой и Артура Тищенко из Новой Гусевицы.

Председатель райисполкома, член партии «Белая Русь» Валентин Ундруль, заместитель председателя райисполкома, председатель районного отделения партии «Белая Русь» Артем Гришай, председатель Гусевицкого сельисполкома, член партии Светлана Вшола поздравили детей и родителей с Рождеством и вручили ребятам сладкие подарки. Глава района пожелал им крепкого здоровья, отличных отметок, успехов в учебе, исполнения задуманного.

Встреча получилась по-настоящему теплой и волшебной. Ребята, а их у родителей пятеро – четыре дочки и сын, рассказали Деду Морозу и Снегурочке стихотворения, водили со сказочными персонажами хороводы, поделились своими увлечениями.

Как отметили партийцы, посещая семьи с детьми, особенно многодетные, в рамках благотворительных акций и не только, они дарят радостные минуты не только детям, но и дают родителям возможность почувствовать их роль и значимость не только в пределах той или иной семьи, но и в жизни общества и страны в целом.

Наталья Логунова

Фото Татьяны Титоренко