Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства района, примите искренние поздравления с профессиональным праздником!



В лесном хозяйстве случайных людей не бывает. Эта сфера требует бережного и рачительного отношения к важнейшему достоянию страны – лесу. Разумно распоряжаться этим богатством – непростая задача, которая лежит на плечах тех, кто связал свою жизнь с лесом и заботится о нем.

Благодарим тружеников отрасли за честное и добросовестное исполнение профессионального долга, высокое мастерство, стойкость и упорство в деле сохранения природного богатства родного края, ответственность за результаты своего труда. Вы направляете усилия на восстановление лесов, улучшение их качественного состава, выполнение охранных мероприятий. Эта работа требует большого напряжения, терпения, душевной щедрости и любви к лесу.

Желаем вам крепкого здоровья, неисчерпаемых сил и энергии, успехов в созидательном труде, оптимизма и веры в свои силы. Пусть в ваших домах всегда будут мир, согласие и достаток.