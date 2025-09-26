Штормовое предупреждение объявлено на 27 сентября из-за заморозков до минус 3 градусов. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу ночью ожидается переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем по востоку пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы в некоторых районах ожидается туман, слабый гололед. Ветер ночью прогнозируется неустойчивый слабый, днем северо-западный 3-8 м/с.

Ночью на большей части территории ожидаются заморозки от нуля до минус 3, местами, а по северу во многих районах температура воздуха составит 1-7 градусов тепла. Днем будет 11-17 градусов выше нуля.