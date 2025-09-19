Были модернизированы по три участка на крупных магистралях М-8/Е 95 Граница Российской Федерации (Езерище) – Витебск – Гомель – граница Украины (Новая Гута), а также М-10 Граница Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин.

Кроме того, ремонт поводился на региональных дорогах Р-30 Гомель – Ветка – Чечерск – Ямное, Р-33 Речица – Хойники (до автодороги Р-35), Р-128 Туров (от автодороги Р-88) – Лельчицы – Словечно (до автодороги Р-31), Р-149 Жлобин (от автодороги М-5/Е 271) – Светлогорск (до автодороги Р-82).

Гомельщина официально