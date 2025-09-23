Согласно Уставу Всемирной организации здравоохранения, «Здоровье – это состояние полного физического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов». К сожалению, здоровье – это величина не постоянная; с годами оно меняется и, как правило, не в лучшую сторону, и к вступлению человека в фазу пожилого, а тем более старческого возраста возовские постулаты о физическом, психическом и социальном благополучии претерпевают значительные изменения; изменяется соответственно и качество жизни.



Ученые считают, что у каждого человека в любой момент в наличии сразу три возраста:

• астрономический (календарный) – определяется количеством прожитых лет;

• биологический – основан на функциональном состоянии внутренних органов, кровеносной системы и т.д.;

• психологический – определяет сам человек, ориентируясь на субъективное восприятие собственного здоровья.

Старение организма человека – закономерный и естественный этап его жизни. Но старость бывает двух видов – души и тела. Можно быть старым в 30-40 лет и добрым молодцем (молодицей) в 70-80 лет.

Жизнь можно и нужно продлить как можно дольше и жить следует лучше после выхода на пенсию и отключения от активной производственной деятельности, но это во многом зависит от самого человека.

Важнейшим фактором, влияющим на ускорение и замедление старения организма, особенно в пожилом возрасте – является активность самого человека и, прежде всего, его физическая активность, занятия физической культурой.

Не случайно центральное место физической активности в жизни человека Гиппократ определил так: «Движение – пища для жизни».

Влияние физической активности на организм пожилого человека

Одной из первых на физическую активность реагирует сердечно-сосудистая система. Возрастает приток крови к коронарным сосудам, стимулируются окислительно-восстановительные процессы, улучшается питание сердечной мышцы. Это ведет к более экономной деятельности сердца, в покое его сокращения становятся реже, и сердце получает больше времени для отдыха. Физические упражнения активизируют капиллярную сеть. При этом спаявшиеся капилляры, не полностью участвующие в кровообращении, открываются и пропускают больший объем крови. Все это облегчает переход кислорода и питательных веществ из крови в клетки органов, а также выход продуктов клеточного обмена из клеток в кровоток.

В результате у вас:

• укрепляется костная система;

• уменьшается подверженность депрессии, ипохондрии, улучшается сон;

• улучшается пищеварение;

• повышается физическая и интеллектуальная работоспособность;

• снижается риск сердечных заболеваний;

• замедляются процессы старения;

• улучшается состояние иммунной системы.

Особенности физкультуры для пожилых людей

Физкультура для пожилых людей имеет свои, вполне понятные, особенности.

• В пожилом возрасте наступают изменения в работе сердца, системы дыхания, мышечном и связочном аппарате, нервной и всех других систем.

• Физкультура для таких людей должна быть более щадящая, полностью исключать возможность травм, учитывать скорость восстановления организма после нагрузок в этом возрасте.

• Отдавать предпочтение таким физическим упражнениям, которые предъявляют невысокие требования к организму и легко дозируются по нагрузке.

• Делать упор на повышение общей выносливости, гибкости, координации движений, упражнения на развитие силы и скорости имеют намного меньшее значение.

• Постепенно вводить в тренировку дозированную ходьбу умеренной интенсивности, бег, прогулки на лыжах, езду на велосипеде, плавание и другое. Наиболее эффективно, если эти упражнения будут проводиться циклически не менее 10 минут с интенсивностью, приводящей к легкому утомлению.

• Уделять внимание самоконтролю и врачебному контролю в процессе занятий. Самоконтроль основывается на субъективной оценке самочувствия, сна, аппетита, пульса, веса, дыхания. Обязательно следить за этим. Тем, кто впервые решил заниматься, следует знать, что мышечная боль, усталость, вялость закономерны в первые дни занятий. Не стоит при этом останавливать упражнения физкультуры, просто нужно снизить нагрузку.

Что представляет собой ЛФК?

• Во-первых – это терапия регуляторных механизмов, так как она мобилизует собственные приспособительные, защитные и компенсаторные силы организма для ликвидации патологических процессов.

• Во-вторых – является мощным неспецифическим (опосредованным) средством оздоровления.

• В-третьих – это специфическое лечение, если воздействовать соответствующими упражнениями на те группы мышц, которые связаны с проблемными органами и системами.

Среди форм ЛФК наиболее приемлемы: утренняя гигиеническая гимнастика, лечебная гимнастика, дозированные пешеходные прогулки, пешеходный туризм, спортивные игры. Каждая из форм имеет свои особенности и задачи.

Некоторые рекомендации пожилым людям

• Прежде чем начать заниматься физической культурой (если вы длительное время не занимались) самостоятельно или в группе ЛФК – обязательно пройти медицинское обследование и заручиться поддержкой доктора.

• Усвоить основные правила «техники безопасности» — «трех П»:

Правильно научиться грамотно выполнять физические упражнения, подбирать их дозировку, строить оздоровительно-тренировочные занятия.

Сначала нужно подготовить организм с помощью дыхательных упражнений и упражнений на мелкие группы мышц и суставы. Затем дать адекватную и оптимальную физическую и эмоциональную нагрузку, и в конце занятия выводить организм из рабочего состояния. Важно правильно дышать и двигаться.

Постепенно идти от «простого к сложному» и от «меньшего к большему». Поэтапно, без рывков усложнять физические упражнения, увеличивать их объем и интенсивность.

Постоянно развивать физические и функциональные возможности организма, закрепляя все то, что приобретено в результате тренировок. Нельзя резко прекращать делать то, что поддерживает здоровье на хорошем уровне.

Для занятий подойдет любое время, только не послеобеденное. После еды человек слегка расслаблен, двигаться на полный желудок трудно и, стало быть, занятия в это время не принесут вам пользу.

В рамках Международного дня пожилых людей 1 октября с 11.00 до 13.00 будет организована «горячая линия» с врачом-экспертом УЗ «Буда- Кошелевская ЦРБ» Князевой О.А. по телефону 7-31-21.

УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ»