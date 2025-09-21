Инцидент с залетом дронов на территорию Польши ставит под сомнение эффективность польских систем оповещения и реагирования на угрозы. Беларусь своевременно предупреждала польскую сторону о появлении неидентифицированных беспилотников, тем не менее Польша продемонстрировала фрагментарную и несвоевременную реакцию, что могло обернуться серьезными последствиями. Эта ситуация произошла за пределами территории нашей страны и не имеет никакого отношения к Вооруженным Силам Республики Беларусь, однако попытки политизировать случившееся лишь усугубляют напряжение. Глава нашего государства неоднократно подчеркивал, что Республика Беларусь неизменно придерживается курса нейтралитета и призывает к конструктивному диалогу на основе уважения суверенитета. Со стороны Польши мы наблюдаем очевидную эскалацию и без того сложных межгосударственных отношений, что абсолютно их дискредитирует в глазах мировой общественности, особенно на фоне вскрывшихся проблем в оборонной способности страны.

Станислав СИЛЬЧЕНКО

Фото из открытых источников