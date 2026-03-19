Вчера вечером на номер 112 поступило сообщение о пожаре жилого дома в аг. Дуравичи.

Спасатели оперативно выехали на место ЧС, по прибытии из дома шел густой дым. Работники МЧС ликвидировали пожар, в результате огнем повреждено имущество в веранде, закопчены стены и потолок в доме.

Как выяснилось, до прибытия подразделений МЧС сосед 1993 года рождения, забежал внутрь, на полу в горящей веранде обнаружил в сознании и вынес на улицу собственника дома, мужчину 1976 года рождения. После осмотра работниками скорой медицинской помощи спасенного госпитализировали.

Причина пожара устанавливается, одна из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнем при курении.

gomel.mchs.gov.by