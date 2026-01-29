Прием провел главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Виталий Бейлин. В нем также участвовали руководитель предприятия Евгений Новик и помощник прокурора района Иван Кольчевский.

Виталий Юрьевич рассказал о видах и порядке предоставления трудовых и социальных отпусков. Проинформировал, в каких случаях работники могут не идти в отпуск, а получить за него денежную компенсацию, об условиях его предоставления за первый рабочий год, соблюдении графика трудовых отпусков. Также обратил внимание, что если работник идет в отпуск не по графику, то в этом случае наниматель имеет право перечислить ему денежные средства на 2 дня позже. Но тогда работник обязан указать в заявлении, что он согласен на перечисление среднего заработка через 2 дня после начала отпуска.

Главный правовой инспектор труда ответил и на ряд вопросов, касающихся возможности заключения контракта менее чем на год, ненормированного рабочего дня, работы во время отпуска по договору подряда. Иван Кольчевский дал пояснение по теме привлечения к ответственности обязанных лиц за уклонение от трудовой деятельности.

Виталий Бейлин провел правовой прием граждан и в районной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса.

Евгений Коновалов

Фото автора