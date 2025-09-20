С приветственным словом к присутствующим обратилась начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Елена Степаненко. Она поблагодарила будакошелевцев за то, что в очередной раз они собрались вместе и присоединились к велопробегу «В единстве сила!», тем самым продемонстрировав солидарность, общность идей и единство взглядов. «Маршрут пройдет по памятным местам, будет проводиться церемония возложения цветов в честь погибших земляков. Пока мы все вместе приходим к мемориалам и обелискам, возлагаем цветы, память о героическом прошлом будет жить в сердце каждого из нас», – отметила Елена Михайловна, выразив уверенность, что мероприятие станет для каждого из участников олицетворением общих побед и достижений, единства, придаст уверенности в завтрашнем дне.

Елена Степаненко также выполнила почетную миссию, вручив заслуженные награды. Значком золотого достоинства «Алiмпiйскiя надзеi» Министерства спорта и туризма за выполнение норматива Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь награжден Иван Гришманов. Диплома первой степени удостоена команда Буда-Кошелевского райисполкома за участие в районном этапе военно-прикладной игры «Прорыв» среди работающей молодежи Гомельской области.

Участники мероприятия стартовали с центральной площади райцентра. Далее маршрут пролегал по улицам города. С отличным настроением, чувством единения и дел на благо Родины участники велопробега финишировали на Кургане Славы, важном для будакошелевцев месте, где возложили цветы к подножию монумента в знак памяти и благодарности героям, освобождавшим нашу землю от врага в годы Великой Отечественной войны.