Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Руслан Вегера посетил супермаркет «Евроопт Super» по ул. Ленина, где пообщался с работниками торгового объекта, обсудил проблемные вопросы. В ходе мониторинга парламентарием изучался спрос на товары, осуществлялась проверка ассортимента, включая местное производство, срока годности продукции, наличия товаров первой необходимости, работа с поставщиками. Главная задача мониторинга – не допускать необоснованного роста цен на продовольственные и непродовольственные товары, а также контролировать ассортиментный перечень продуктов.

Татьяна Титороенко

Фото автора