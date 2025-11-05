Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста Российской Федерации Юрия Николаева. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Дорогие друзья, примите мои соболезнования в связи со смертью народного артиста Российской Федерации Николаева Юрия Александровича. Ушел из жизни истинный профессионал своего дела и исключительно талантливый телеведущий и актер. Его уникальное творчество и неиссякаемая энергия неизменно восхищали и дарили радость миллионам зрителей. В Беларуси Юрия Александровича ценили и уважали за высокое мастерство и преданное служение искусству. Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах», — говорится в соболезновании.