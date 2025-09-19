Судьей Константином Скориным рассматривалось дело о хищении 328 литров дизельного топлива. По информации старшего помощника прокурора Буда-Кошелевского района Кирилла Кулаженко, обвиняемый в период с июля по август 2025 года похищал дизтопливо с закрепленного за ним комбайна. Он возместил ущерб. Учитывая данный факт, а также отсутствие судимостей и наличие на иждивении двух несовершеннолетних детей, суд постановил: согласно ч. 1 ст. 211 УК РБ назначить наказание в виде 1 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа со штрафом в 30 базовых величин. Приговор не вступил в законную силу, он может быть обжалован или опротестован.

Евгений Коновалов

Фото Инны Костянко