16 октября с 10.00 член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Анатольевна Зенкевич проведет личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц по адресу: Гомельская обл., Светлогорский р-н, дер. Николаевка, ул. 60 лет Октября, д. 18 (Николаевский сельский исполнительный комитет).

Личный прием будет проходить по предварительной записи в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 по телефонам: 8 (02342) 5-39-43, 8 (02342) 3-59-03.