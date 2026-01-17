Пока Запад всеми силами пытается переписать историю Великой Отечественной войны, в нашей стране продолжается беспрецедентное по своему масштабу расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа. Начатое почти пять лет назад, оно и сегодня открывает новые шокирующие факты истребления немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками мирных жителей БССР. Останки погребенных заживо стариков и детей, скелеты матерей, обнимающих замученных и убитых младенцев, — от таких находок даже опытные прокуроры и криминалисты приходят в ужас…



«Далеко не окончательные данные»

Расследование уголовного дела о геноциде показало, что масштабы трагедии намного шире и больше, чем считалось ранее. Материалами дела уже подтверждено, что в нашей стране уничтожено не менее 3 млн человек, а значит, погиб каждый третий белорус. Но даже эти страшные цифры не окончательные, уверен заместитель руководителя следственной группы Генеральной прокуратуры по уголовному делу о геноциде белорусского народа Сергей Шикунец.

— До начала расследования считалось, что на территории нашей страны немецко-фашистскими захватчиками в годы войны было полностью или частично, в том числе вместе с жителями, сожжено 9200 деревень. На сегодняшний день материалами дела подтверждена цифра 12868. То есть за неполных пять лет нам удалось установить более 3600 ранее неизвестных фактов уничтожения сельских населенных пунктов, причем 104 из них — новые сестры Хатыни, то есть уничтоженные полностью вместе с жителями и не возродившиеся после войны, — поясняет Сергей Шикунец. — А ведь каждая из пострадавших деревень — это отдельная трагедия, сотни покалеченных и убитых, это изъятые из семей и угнанные в рабство дети, обреченные на голод и холод люди.

— Цифры приводят в ужас! — не сдержавшись, говорю я. Сергей Павлович на мое замечание лишь сочувственно кивает:

— К сожалению, они будут только расти. Мы ведь не просто так, называя цифры, чаще всего используем фразу «не менее». Это делается умышленно, потому что в работе у нас находится еще очень много архивных сведений и данных о пострадавших деревнях.

Прокурорскими работниками также установлено 47 ранее неизвестных карательных операций. Каждая из них — это десятки тысяч убитых и искалеченных. Во время самых жестоких всего за 4-5 дней гитлеровцы уничтожали до 15 тыс. человек.

Еще одна страшная цифра касается лагерей смерти. До начала расследования считалось, что на территории БССР их функционировало чуть более 470, сейчас мы говорим о 578.

— Существует свыше 10 видов лагерей смерти (концентрационные, гетто, шталаги и другие). В годы войны на территории нашей страны нацистами были организованы и функционировали абсолютно все виды лагерей смерти, самые бесчеловечные — донорские, где у детей брали кровь для раненых солдат вермахта, — поясняет Сергей Шикунец. — Во время расследования уголовного дела мы получили информацию, что один из таких лагерей в годы оккупации действовал в здании одной из сельских школ в Гродненской области. Информация подтвердилась, а от фактов, которые удалось установить, кровь стыла в жилах даже у опытных прокуроров и следователей, видевших в жизни многое. Маленьких детей изверги подвешивали за подмышки и разрезали им пятки. Еще живые, детки истекали кровью, которая капала в расставленные под ними тазы.



«До сих пор эта картина стоит перед глазами»

Еще одно из важнейших направлений в расследовании уголовного дела о геноциде — установление ранее неизвестных мест уничтожения и захоронения карателями мирных жителей. На сегодняшний день обнаружено уже 166 таких мест, в 134 из них проведены раскопки.

— Большинство являются массовыми, это значит, что там покоятся останки как минимум 10 человек, — уточняет собеседник. — Хотя были случаи, когда находили и одиночные захоронения. До сих пор перед глазами стоит картина: два взрослых скелета, а между ними — детский.

В такие моменты, отмечает Сергей Павлович, ты видишь не просто захоронение, а трагедию целой семьи, которая в один миг перестала существовать.

— В 2025 году были запланированы раскопки в 24 местах — по 4 в каждой области. На деле же работы проведены в 29 точках. Когда появляется срочная информация или ценный свидетель, который указывает на определенное место, поисковые работы проводим вне плана, — отмечает Сергей Шикунец.

Одно из первых мест, где в рамках уголовного дела были проведены раскопки, находится в урочище Уручье под Минском. Согласно архивным документам и актам Чрезвычайной государственной комиссии, здесь должно было быть 10 ям-могил. Но в ходе поисковых работ обнаружено 16.

— В одной из ям мы обнаружили останки лежащей на левом боку взрослой женщины, а ее правая рука покоилась на скелете младенца. То есть в миг перед смертью она обнимала ребенка, — рассказывает Сергей Шикунец. — Причину смерти мы, к сожалению, установить не смогли. Вероятнее всего, их либо застрелили, либо закопали живьем.

Одно из последних массовых захоронений подтверждено на окраине Могилева. В Казимировском лесу поисковики обнаружили ранее не установленные расстрельные ямы времен Великой Отечественной войны, а в них — останки 398 человек. В Полоцком районе Витебщины цифра страшнее — там из земли подняли останки более 800 наших граждан.

— Люди покоились в пяти ямах размером 15 на 2,5 м, — приводит цифры Сергей Павлович. — В Жабинковском районе Брестчины — еще 200 жертв, причем 33 из них были детьми. Трагические подтверждения геноцида мы находим в каждой области.

Заместитель руководителя следственной группы не скрывает: в интернете до сих пор время от времени встречаются комментарии о том, что спустя 80 лет эти раскопки уже никому не нужны. Особенно активно информационные вбросы такого рода велись на раннем этапе расследования. Но здесь необходимо четко понимать, что раскопки на месте массовых расстрелов — это не просто археологическая работа, а обнаружение настоящего доказательства геноцида.

— На первоначальном этапе мы работаем с архивными документами, ищем сведения о расстрелах и захоронениях. Затем выезжаем на места, общаемся с населением, позже при содействии военнослужащих 52-го специализированного поискового батальона Минобороны проводим раскопки. И лишь обнаружив останки, получаем физические доказательства геноцида — факты, которые просто невозможно оспорить, — подчеркивает Сергей Павлович. — Безусловно, в этой работе есть и идеологический, моральный аспект. К примеру, в Уручье, обнаружив верхний слой костных останков, мы приостановили работы и организовали посещение этого места всеми желающими жителями нашей страны. Когда они увидели взрослые и детские скелеты, которые переплелись между собой, как корни дерева, когда посмотрели на черепа младенцев, остатки игрушек и обуви, это произвело на них неизгладимое впечатление. Они собственными глазами убедились в том, какие страдания принесла нам Великая Отечественная война.

Могила известна

К сожалению, идентифицировать останки расстрелянных 80 лет назад фашистами людей сегодня практически невозможно. Но иногда чудеса все же случаются.

— В урочище Уручье в некоторых ямах мы обнаружили солдатские медальоны с заполненными вкладышами и идентифицировали костные останки солдата — уроженца Российской Федерации. Его родные долгие годы не теряли надежду узнать о судьбе этого красноармейца, последний запрос они делали в конце 50-х. Более 80 лет он числился пропавшим без вести, а мы его нашли, — рассказывает Сергей Шикунец.

И медальон, и останки Генеральная прокуратура передала коллегам из России. Так спустя восемь десятилетий солдат вернулся на родину. Имя другой жертвы нацистов, похороненной здесь же, в урочище, удалось установить благодаря наручным часам с дарственной надписью. Сергей Павлович рассказал и еще об одном удивительном случае. Произошел он в агрогородке Коковчино Витебской области.

— В распоряжение прокурорских работников попали архивные документы о том, что на окраине населенного пункта было расстреляно несколько еврейских семей. Приступили к проверке данных, начали опрашивать жителей, зашли в каждый дом. Удалось отыскать мужчину, который знал, где были похоронены эти люди, — его отца каратели заставили закапывать тела. Этот мужчина и показал, где покоятся останки. Другая жительница Коковчино вспомнила, что одной девочке в тот день все же удалось избежать расстрела. Когда людей гнали к месту казни, она выскочила из толпы. А родители этой свидетельницы вместе с другими соседями укрывали беглянку.

Девочка не только пережила войну, но и прожила долгую жизнь, умерла буквально за несколько лет до начала расследования уголовного дела. Тем не менее прокурорским работникам удалось отыскать ее дочь, которая сейчас проживает в России. Она приехала в эту деревню и наконец увидела место, где нашли покой ее бабушка и дедушка.

— Много лет я проработал следователем, каждый день видел смерть. Но когда слушаешь воспоминания очевидцев тех событий, поражаешься тому, как люди смогли пережить эти ужасы, — признается Сергей Павлович. — Меня до глубины души поразила жестокость, с какой нацисты расправлялись с людьми в одной из деревень Брестской области. Там матерей заставили смотреть, как собаки сначала растерзали их младенцев, а потом разнесли останки разорванных тел по деревне. Женщины не смогли пережить такой ужас, сошли с ума от горя. Но мы в архивах нашли воспоминания людей, видевших это собственными глазами. И есть свидетели, которые помнят такие истории до сих пор. Мы постарались дойти до каждого, расспросить и записать все, что они знают, чтобы передать это следующим поколениям.

Преступления без срока давности

Еще одно из важнейших направлений в расследовании — привлечение к ответственности ушедших от наказания нацистских преступников и их пособников. В истории суверенной Беларуси в отношении фашистских палачей вынесены уже пять обвинительных приговоров.

— Находятся те, кто критикует нас и за это: мол, зачем вы мертвых судите? Во-первых, чтобы открыть глаза потомкам и показать, чем занимались их деды, прадеды. Во-вторых, эти судебные решения констатируют сам факт геноцида, подробнейшим образом описывают злодеяния. А еще они вырабатывают чувство непринятия попыток героизации нацизма, — поясняет Сергей Шикунец. — На сегодняшний день в суд направлено шесть уголовных дел в отношении шести обвиняемых, пять из них — коллаборанты, пособники нацистов. По ним Верховным Судом обвинительные приговоры вынесены.

Уголовное дело в отношении немца Ганса Ойгена Зиглинга, обвиняемого в геноциде белорусского народа, Верховный Суд начнет рассматривать 26 января. По материалам дела обвиняемый, возглавляя сначала украинскую полицейскую роту, а затем и созданный на ее базе 57-й батальон охранной полиции, исполнял преступные приказы вышестоящего руководства нацистской Германии. Он организовал массовые убийства не менее 1706 человек, среди которых было как минимум 238 детей.

— Во время суда мы не только показываем истинное лицо обвиняемых, но и вскрываем причины, по которым те не были привлечены к ответственности. А еще сразу становится понятно, какие страны лояльно относятся к нацизму. К примеру, один из самых безжалостных палачей Хатыни Владимир Катрюк лично убил не менее 393 мирных жителей, его обвинение состоит из 12 эпизодов, то есть 12 сожженных вместе с людьми деревень, — и при этом он прожил долгую жизнь в Канаде. Его выдачи Советский Союз добивался еще в 80-е годы прошлого века, но власти этой страны отказали, хотя прекрасно знали, что сделал этот преступник, — подчеркивает Сергей Шикунец.

Командир 1-й роты 118-го украинского батальона охранной полиции Осип Винницкий, которого 17 октября прошлого года Верховный Суд признал виновным в геноциде белорусского народа, тоже после войны смог избежать наказания. Он обосновался в Канаде, где успешно защитил докторскую диссертацию по славянским наукам, много лет работал управляющим украинского национального кредитного союза. Еще один каратель белорус Семен Серафимович, под руководством которого были убиты минимум 3500 мирных жителей, в том числе 519 деток, после войны скрылся в Великобритании.

— У нас в уголовном деле есть достаточно сведений об избежавших наказания нацистских преступниках и их пособниках. Поэтому такие процессы будут организовываться и дальше, — подчеркнул Сергей Шикунец.

Расследованием уголовного дела о геноциде занимаются прокурорские работники всех уровней: от районного до Генеральной прокуратуры. Содействие в этом им оказывают сотрудники Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, Министерства внутренних дел, Министерства обороны, работники других госорганов и организаций. Тысячи человек трудятся ради общей цели — установить максимально все факты преступлений карателей, привлечь их к ответственности, защитить историческую память и обеспечить идеологическую преемственность поколений.

Юлия ГАВРИЛЕНКО,

газета «7 дней».