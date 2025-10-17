Адвокаты всех территориальных коллегий 21 октября проведут акцию по бесплатному консультированию по вопросам брачно-семейного законодательства. Акция приурочена ко Дню отца, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов Ирина Реут.

В БРКА напомнили, что акция проводится в форме устных консультаций по вопросам, не требующим ознакомления с документами.

Подробная информация о проведении акции в каждом регионе будет размещена на сайтах территориальных коллегий адвокатов.