С 3 по 7 октября на территории Буда-Кошелевского района пройдет профилактическая акция «Световозвращатель спасает жизнь!» по предупреждению дорожно-транспортного травматизма уязвимых участников дорожного движения.

Ранние сумерки, снег, дожди, туман таят в себе опасность для всех участников дорожного движения. Водителям сложнее отреагировать на внезапное возникновение препятствия, будь то пешеход, велосипедист, гужевая повозка или оставленное без габаритов транспортное средство.

Статистика дорожно-транспортных происшествий по Гомельской области свидетельствует, что в темное время суток происходит большее количество аварий. При движении в темное время суток, по неосвещенным дорогам водитель видит только часть дороги, которая освещается фарами автомобиля. Невыразительный силуэт пешехода сливается с темнотой и становится практически невидимым. Чтобы стать заметными в темноте велосипедистам и пешеходам необходимо использовать жилеты повышенной видимости, браслеты мгновенной фиксации, повязки, значки из световозвращающих элементов.

Фликер — значок, изготовленный из микропризматического световозвращающего винила, часто с добавлением серебра. Может иметь любую форму подвесок, значков, наклеек.

Данные эксперимента свидетельствуют, что с места водителя, человек в темной одежде заметен на расстоянии 25-30 метров при ближнем свете фар. Одежда же со светящимися вставками позволяет «светиться» пешеходу или велосипедисту на расстоянии 130-140 метров. При дальнем свете фар катафоты, бликующие фликеры «светятся» на расстоянии до 400 метров.

За нарушение Правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и иными участниками дорожного движения предусмотрена ответственность.

Нарушение правил дорожного движения пешеходом, лицом, управляющим велосипедом, гужевым транспортным средством, или лицом, участвующим в дорожном движении и не управляющим транспортным средством, — влечет наложение штрафа в размере от одной до трех базовых величин.

Нарушение правил дорожного движения лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, совершенное в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, — влекут наложение штрафа в размере от трех до пяти базовых величин.

Нарушение правил дорожного движения лицами, указанными в частях 1 и 2 настоящей статьи, повлекших создание аварийной обстановки, — влечет наложение штрафа в размере от трех до восьми базовых величин.

Нарушение правил дорожного движения лицами, указанными в частях 1 и 2 настоящей статьи, повлекших причинение потерпевшему легкого телесного повреждения, а равно оставление ими места дорожно-транспортного происшествия, участниками которого они являются, — влекут наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин.

Также важно, чтобы те, кто становится свидетелями противоправных поступков, не оставались равнодушными к происходящему и старались всячески помешать нарушителю. Если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель или на проезжей части находится, передвигается пьяный пешеход, велосипедист, водитель гужевого транспорта — незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102 в ближайшее подразделение ГАИ. Возможно, ааш звонок поможет сохранить чью-то жизнь.

ОГАИ Буда-Кошелевского POBД