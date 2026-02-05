Гололедица, метель, туман ожидаются сегодня в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





В Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, по юго-западу с дождем). Местами будет гололед, слабая метель, слабый туман. На отдельных участках дорог — гололедица. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха составит 4-10 градусов ниже нуля, по северо-востоку до минус 12, в юго-западных районах от 0 до минус 3.