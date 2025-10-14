Белорусская православная церковь проведет просветительские мероприятия в ходе акции «Я и моя семья — без сквернословия», сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный портал БПЦ.

Акция проводится по инициативе Общественного совета по нравственности в Неделю родительской любви — с 14 по 21 октября.

Принимая во внимание чрезвычайное духовно-нравственное значение инициативы, к проведению просветительских мероприятий по благословению Митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси Вениамина присоединятся все епархии БПЦ.

Как отмечает Общественный совет по нравственности, на современном этапе наблюдается тенденция разрушения языковых норм, которая проявляется в отношении к нецензурной лексике как одному из вариантов нормы, при помощи которой допустимо выражать мысли в общественном пространстве.

Истоки такой негативной тенденции во многом определяются семейным воспитанием. Поэтому во время проведения знакового события — Недели родительской любви — Общественный совет по нравственности обращает особое внимание на взаимоотношения в семье, на важность наполнять речь разумным и позитивным смыслом. Добрые и теплые слова, которые звучат в эти дни, должны стать для всех примером настоящего человеческого общения.

«Язык является одной из основ культуры, важнейшим инструментом, который формирует сознание человека, его мировосприятие. Язык отражает как духовное состояние отдельного человека, так и в целом менталитет народа, его традиции, мораль, систему норм и ценностей. Сила слова велика и способна как созидать, так и разрушать», — отметили в Общественном совете по нравственности.

Организаторы акции рассчитывают, что мероприятия пройдут во всех организациях, учреждениях сферы культуры и образования, других знаковых местах, где будет отдаваться дань уважения материнской любви и заботе, роли и значимости отца.