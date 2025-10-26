По информации Белгидромета, 26 октября на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах прогнозируется порывистый ветер до 14 м/с. В ГАИ напомнили автомобилистам и пешеходам, как вести себя на дороге в такую погоду, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

Как подчеркнули госавтоинспекторы: на осенней дороге — повышенная осторожность. «На мокрой дороге тормозной путь значительно увеличивается, возникает опасность аквапланирования и заносов», — предостерегли в ГУ ГАИ МВД. Водителям важно выбирать наиболее безопасную скорость, увеличить дистанцию и боковой интервал. Не следует допускать резких маневров, отвлекаться во время движения, особенно при проезде пешеходных переходов и перекрестков, закруглений дорог. Также необходимо пристегнуться самим и обеспечить безопасную перевозку пассажиров, особенно детей.

«Учитывайте, что мокрая опавшая листва на проезжей части снижает коэффициент сцепления колес с дорогой. При выезде на открытые участки местности крепко держите руль двумя руками, будьте готовы к внезапным боковым порывам ветра», — дали рекомендации госавтоинспекторы.

Пешеходам в непогоду следует надевать одежду повышенной видимости, а в темноте обязательно обозначать себя световозвращающими элементами. При переходе проезжей части не нужно закрывать обзор капюшоном, необходимо смотреть по сторонам, начинать переход, только убедившись, что водители вас заметили и успевают остановиться.

«Всем участникам дорожного движения необходимо быть внимательными и осторожными, стараться прогнозировать действия окружающих», — подытожили в ГУ ГАИ МВД.