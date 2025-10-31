«Белавиа» начнет летать в Алматы с 18 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиаперевозчика.

Рейсы будут выполняться по понедельникам и четвергам, обратно — по вторникам и пятницам. Вылет из Минска назначен на 20.20, прилет в Алматы — 03.10. В обратном направлении вылет из Алматы назначен на 04.10, прилет в Минск — 07.30. Разница во времени между двумя городами — 2 часа.

Стоить билеты будут от Br659 в одну сторону, а туда-обратно (тариф «Лайт») — от Br1169. Приобрести их можно на сайте belavia.by, у агентов, в офисах продаж.