Главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Игорь Карпов рассказал журналистам, чем страшен грипп и как избежать тяжелых последствий, передает корреспондент БЕЛТА.





Профессор отметил, что в стране ожидается сезонный подъем заболеваемости гриппа. «Грипп к настоящему времени — одна из самых серьезных инфекций. Инфекция прежде всего респираторная, которая затрагивает дыхательные пути. Если, например, ковид имеет более разнообразный патогенез, то грипп прежде всего связан с верхними и, увы, нижними дыхательными путями. То есть существует вероятность пневмонии», — констатировал Игорь Карпов.

Он отметил, что сезонный грипп в Беларусь приходит обычно в январе и продолжается около 6-8 недель. «Сезонный грипп имеет четкие группы риска. Это прежде всего люди пожилого возраста, то есть старше 65 лет, это пациенты с иммунодепрессией, это беременные женщины и пациенты, которые находятся на химиотерапии. Мы говорим о целом ряде ситуаций, когда у человека снижен иммунитет. Сама по себе инфекция может протекать достаточно серьезно, а может иметь последующие бактериальные осложнения. Для чего существует вакцинация? Это общий мировой тренд, прививаться принято везде в мире. Беларусь достаточно ответственно подходит к этому периоду. Цель — прежде всего снизить количество тяжелых и серьезных форм, а также распространение данной инфекции», — проинформировал главный внештатный инфекционист Минздрава.