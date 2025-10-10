Члены Молодежного совета при районном Совете депутатов, молодежь и депутатский корпус Широковского сельсовета присоединились к одноименной республиканской акции. В мероприятии принял участие председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай.



Акция инициирована Молодежным советом при Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь. Ее участники в аг. Широкое навели порядок на детской площадке и прилегающей к ней территории, а также высадили деревья. Теперь неподалеку будут расти маленькие сосны и дубы.

– Подобные акции предоставляют возможность молодым гражданам полезно и активно провести время, занимаясь социально значимым делом. Участвуя в наведении порядка, молодежь начинает ценить чистоту и прилагать больше усилий для ее поддержания, а также активнее противостоять вандализму и загрязнению. Благоустраивая свой район или двор, молодые люди чувствуют себя частью общества. Это снижает равнодушие. Они видят, что забота о чистоте – это не только работа коммунальных служб, но и обязанность каждого человека. Понимают, что их действия могут принести реальные изменения и улучшить жизнь вокруг. Совместный труд создает неформальную атмосферу для общения, укрепления дружеских связей и приобретения новых знакомств, – отметила член Молодежного совета при районном Совете депутатов Ольга Заливанская.

– Проведение акции «Чистый двор – комфортная жизнь!» с участием молодежи – это не просто уборка территории. Это инвестиции в будущее, в формирование ответственного, активного и экологически грамотного поколения. А еще благодаря таким мероприятиям Будакошелевщина преображается, становится более привлекательной и еще более комфортной для жизни, – обозначил Сергей Халдай.



Евгений Коновалов

Фото автора