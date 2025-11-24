В Беларуси продолжается вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ-инфекции). Специалисты ежегодно выявляют около 1000 новых случаев заболевания — среди гинекологических онкозаболеваний рак шейки матки на втором месте. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве здравоохранения.

Практически все случаи рака шейки матки, злокачественные новообразования аногенитальной области женщин и мужчин, некоторые случаи рака головы и шеи вызваны ВПЧ.

Мировой опыт применения вакцин против ВПЧ-инфекции начался в 2006 году. Проведение вакцинации нашло отклик общественности: за короткий период времени более 65% девочек 11 лет (свыше 34 тыс.) получили первую дозу вакцины. Им будет проведена вторая вакцинация в первом квартале 2026 года. После этого девочки будут защищены от двух наиболее онкогенных ВПЧ 16 и 18 типов, за счет перекрестной защиты — от ВПЧ 31, 33, 45 типов, и в общей сложности — от 84% всех РШМ.

Перед медиками, родителями и государством стоит амбициозная задача: защитить от рака шейки матки каждую девочку.