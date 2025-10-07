6 октября Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич прокомментировала качество медицинского обслуживания населения в сельской местности.

«В Гомельской области проведен комплекс аналитических мероприятий по изучению качества медицинского обслуживания населения в сельской местности, в которых принимал участие и депутатский корпус. Были посещены практически все амбулаторно-поликлинические учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, осмотрены передвижные, а также сельские участковые больницы, больницы сестринского ухода и другие. По выявленным замечаниям даны рекомендации, в том числе по состоянию внешнего вида и внутренней отделки зданий, а также решению кадровых вопросов. Качество оказания медицинских услуг и их доступность сельскому населению находятся на постоянном контроле депутатов Гомельщины», – отметила сенатор.