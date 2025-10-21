20 октября член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич поделилась мнением о реализации гражданской инициативы по созданию фотогалереи «Молодежь, которой мы гордимся!» в Жлобине.

«Молодежь – это кадровый, интеллектуальный и экономический потенциал, двигатель инноваций. В нашей стране осуществляется комплексная государственная система мер, направленная на поддержку молодежи, которая охватывает такие направления, как трудоустройство, образование, содействие здоровому образу жизни и другое. И предложенный проект по созданию фотогалереи «Молодежь, которой мы гордимся!» является еще одним фактом внимания жизни молодежи. Причем проект важен не только для сверстников – как ориентира в становлении жизненного пути, но и для старшего поколения, которые видят, что будущее находится в надежных руках.

Депутатский корпус ждет новых проектов, которые будут способствовать дальнейшему развитию и процветанию Гомельщины», – отметила сенатор.